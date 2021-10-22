В Уфе ограничили движение транспорта на выезде из города

До первого ноября 2021 года продлили перекрытие одной полосы движения от старого моста через реку Белая (1956 года постройки) до остановки общественного транспорта «Школьная».

Изначально ограничение ввели в связи со строительством проезжей части к новому мосту-вставке. В выходные дни и пиковые часы на этом участке зачастую образовываются пробки.

Ранее мы писали о том, что дату открытия нового моста снова перенесли: теперь планируют, что техническое открытие состоится в ноябре 2021 года.