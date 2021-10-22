В Уфе ограничили движение транспорта на выезде из города

Частичное перекрытие короткого участка около моста вызовет пробки на выезде из города в выходные.
ufacity.info
До первого ноября 2021 года продлили перекрытие одной полосы движения от старого моста через реку Белая (1956 года постройки) до остановки общественного транспорта «Школьная».
Изначально ограничение ввели в связи со строительством проезжей части к новому мосту-вставке. В выходные дни и пиковые часы на этом участке зачастую образовываются пробки.
Ранее мы писали о том, что дату открытия нового моста снова перенесли: теперь планируют, что техническое открытие состоится в ноябре 2021 года.
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