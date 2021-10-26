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В Уфе закрыли движение на участках проспекта Салавата Юлаева и одной из улиц

Перекрытие короткого участка вблизи моста осложнит ситуацию на дорогах на выезде из города, особенно в выходные.

Администрация Уфы сообщает, что движение транспорта по проезду от проспекта Салавата Юлаева до старого Бельского моста в направлении выезда из города закрыто до седьмого ноября включительно.

Ограничение введено в связи со строительством проезжей части к новому мосту-вставке в створе улицы Воровского.

Также 26 и 27 октября частично закрывается участок дороги по улице Александра Невского от Интернациональной до Первомайской.

Движение будет перекрываться на половине проезжей части с 10.00 до 18.00: 26 октября – по четной стороне, 27 октября – по нечетной.

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