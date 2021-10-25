В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет коронавирусом в Башкортостане

Врио руководителя республиканского отделения Роспотребнадзора сообщила о том, что в ежедневном приросте заболеваемости Covid-19 основная масса пациентов – люди из возрастных групп 30-49 лет, 50-64 и 65+.

Почти две трети пациентов, проходящих лечение в стационарах, – люди в возрасте 60+, они чаще переносят болезнь в тяжелой форме.

Напомним, что с 13 октября люди в возрасте 60 лет и старше подлежат обязательной вакцинации. Кроме того, для людей 65+, не прошедших вакцинацию, предписана обязательная самоизоляция.