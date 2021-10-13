В Башкортостане ввели обязательную вакцинацию от Covid-19

Постановление от имени главного санитарного врача республики Анны Казак опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Список категорий людей, подлежащих обязательной вакцинации:

1. люди в возрасте 60 лет и старше;

2. работники медицинских, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций;

3. работники образовательных организаций;

4. люди, проживающие в организациях социального обслуживания;

5. работники в сфере транспорта;

6. сотрудники правоохранительных органов и пограничники;

7. вахтовики и волонтеры;

8. военнослужащие и призывники;

9. работники всей сферы услуг, в том числе магазинов, парикмахерских, ателье, общепита, страхования, ЖКХ, театров, музеев, детских центров, гостиниц, аптек, услуг доставки, охраны, ремонта автомобилей, клининга и так далее.

10. государственные служащие;

11. студенты, проходящие практику вне вузов.