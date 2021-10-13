В Башкортостане ввели обязательную вакцинацию от Covid-19

Роспотребнадзор объявил о введении на территории республики обязательной вакцинации для большей части населения. На сегодняшний день подобные меры приняты в 38 регионах страны.
Постановление от имени главного санитарного врача республики Анны Казак опубликовано на сайте Роспотребнадзора.
Список категорий людей, подлежащих обязательной вакцинации:
1. люди в возрасте 60 лет и старше;
2. работники медицинских, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций;
3. работники образовательных организаций;
4. люди, проживающие в организациях социального обслуживания;
5. работники в сфере транспорта;
6. сотрудники правоохранительных органов и пограничники;
7. вахтовики и волонтеры;
8. военнослужащие и призывники;
9. работники всей сферы услуг, в том числе магазинов, парикмахерских, ателье, общепита, страхования, ЖКХ, театров, музеев, детских центров, гостиниц, аптек, услуг доставки, охраны, ремонта автомобилей, клининга и так далее.
10. государственные служащие;
11. студенты, проходящие практику вне вузов.
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