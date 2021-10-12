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В Башкортостане вводят обязательную самоизоляцию

12 октября на совещании в правительстве Радий Хабиров анонсировал новые коронавирусные ограничения, которые вступят в силу в ближайшее время.

 

С 13 октября самоизоляция будет обязательной для людей в возрастной категории 65+, не прошедших вакцинацию, а также для людей, имеющих тяжелые хронические заболевания

Ранее республиканские врачи, в том числе представители инфекционных центров, обратились к Радию Хабирову с открытым письмом, в котором отметили, что на самоизоляцию нужно отправить людей в возрастной категории 65+, так как это наиболее уязвимая для болезни категория.

«Мы убеждены, что пожилых людей 65+ и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию. Давайте примем все возможные меры, чтобы пройти очередную волну пандемии с наименьшим количеством жертв. В одиночку мы, врачи, можем не справиться», – говорится в письме.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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