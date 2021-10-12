В Башкортостане вводят обязательную самоизоляцию

С 13 октября самоизоляция будет обязательной для людей в возрастной категории 65+, не прошедших вакцинацию, а также для людей, имеющих тяжелые хронические заболевания.

Ранее республиканские врачи, в том числе представители инфекционных центров, обратились к Радию Хабирову с открытым письмом, в котором отметили, что на самоизоляцию нужно отправить людей в возрастной категории 65+, так как это наиболее уязвимая для болезни категория.

«Мы убеждены, что пожилых людей 65+ и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию. Давайте примем все возможные меры, чтобы пройти очередную волну пандемии с наименьшим количеством жертв. В одиночку мы, врачи, можем не справиться», – говорится в письме.