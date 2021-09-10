Арт-объект, которым предлагают заменить памятник Салавату Юлаеву, обойдется в 6-7 млн рублей

Уфимский бизнесмен Марат Ахметшин, скульптор Руслан Нигматуллин и Музей современного искусства предложили разместить символический арт-объект на время реставрации: он представляет собой силуэт памятника и дорогу к нему, повторяющие контуры тени от скульптуры и пьедестала, выполненные из черного материала. На данный момент стоимость объекта оценивается в 6-7 млн рублей.

«Изначально предполагалось, что это будут определенные синтетические материалы, которые будут нанесены на поверхность тротуаров, бордюров, потому что тень ложиться сплошным черным пятном. И, соответственно, предполагалось установить фундамент, и на нем установить сборную конструкцию из нескольких слоев влагостойкой фанеры, соответственно обработанной, с большой парусностью – здесь много ветров в любое время года, сейчас мы здесь стоим и дует ветер.

Мы сначала надеялись с Русланом, что, возможно, этого будет достаточно, но есть определенное понимание, что при расчете ветровых нагрузок придется сделать полноценную объемную конструкцию.

Идея предназначена для места, в котором будут находиться люди и смогут это наблюдать. Да и тень от памятника не может стоять в другом месте отдельно от объекта, именно в этом смысл. Если эта идея будет поддержана городом, если она будет политически поддержана руководством республики (это очевидно для меня, что это будет политическое решение), то, конечно, после того, как будет объект демонтирован, будет подготовлена площадка и будет возможность для людей пользоваться этой площадкой обзорной, то я думаю, что в течение какого-то времени ближайшего будет объект установлен», – сказал Марат Ахметшин в интервью UTV.