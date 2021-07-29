Сериал «И это все Роберт» уфимского кинопродюсера Марата Ахметшина покажут на телевидении в США и Канаде

В скором времени эту историю покажут на телеэкранах жителям Северной Америки. Об этом председатель совета директоров компании «Уфанет», предприниматель и продюсер Марат Ахметшин сообщил в Facebook:

«Американский телеканал KCTS9, входящий в службу общественного вещания, купил права на показ моего сериала "И это все Роберт" в США и Канаде. И там узнают о жизни простого учителя физики в российской глубинке!» – написал Ахметшин.

При создании сериала Ахметшин выступил генеральным продюсером, автором идеи и одним из сценаристов. ТВ-премьера прошла в кабельной сети «Уфанет».

Критики хвалили «И это все Роберт» за качественную картинку и ругали за вторичный сюжет, во многом повторяющий историю шедеврального «Во все тяжкие» (2008-2013).