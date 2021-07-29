Сериал «И это все Роберт» уфимского кинопродюсера Марата Ахметшина покажут на телевидении в США и Канаде

Экшн-сериал 2019 года выпуска рассказывает об учителе физики из провинциальной российской школы, который, нуждаясь в деньгах, встает на криминальный путь.
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instagram.com/thatsallrobert_
В скором времени эту историю покажут на телеэкранах жителям Северной Америки. Об этом председатель совета директоров компании «Уфанет», предприниматель и продюсер Марат Ахметшин сообщил в Facebook:
«Американский телеканал KCTS9, входящий в службу общественного вещания, купил права на показ моего сериала "И это все Роберт" в США и Канаде. И там узнают о жизни простого учителя физики в российской глубинке!» – написал Ахметшин.
При создании сериала Ахметшин выступил генеральным продюсером, автором идеи и одним из сценаристов. ТВ-премьера прошла в кабельной сети «Уфанет».
Критики хвалили «И это все Роберт» за качественную картинку и ругали за вторичный сюжет, во многом повторяющий историю шедеврального «Во все тяжкие» (2008-2013).
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