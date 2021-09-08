Марат Ахметшин предложил установить арт-объект в качестве временной альтернативы памятнику Салавату Юлаеву

«В Уфе вчера прошла новость, что планируется демонтаж памятника Салавату Юлаеву, признанного аварийным. Да, это действительно так, символ города и Республики Башкортостан разберут для дальнейшей реставрации.

Зная это, мы со скульптором Русланом Нигматуллиным разработали арт-объект "Тень Салавата". Просто подумали, как же можно оставить город без своего символа на время реставрационных работ!? Для нас дух Салавата останется на месте и мы в это верим, потому что он будет отбрасывать тень.

Реализацию идеи готов оплатить создаваемый Музей современного искусства в Уфе. Но пока этот проект не вызвал интереса у города и республики», – написал Ахметшин в соцсетях.

«Тень Салавата» представляет собой силуэт памятника и дорогу к нему, повторяющие контуры тени от скульптуры и пьедестала, выполненные из черного материала.

В рамках реконструкции памятника заменят на новую одну из ног коня и нижнюю часть пьедестала, статуя пройдет антикоррозийную обработку, у нее укрепят швы. Внешний вид памятника при этом не изменится.

Фундамент под памятником обследуют и закрепят при необходимости. С годами из-за геологических процессов он все больше кренился в сторону Белой.