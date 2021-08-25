Шоу дронов, трибьют Земфиры и интерактивные площадки: чем заняться на чемпионате WorldSkills Russia в Уфе

25 августа

20.00 – торжественная церемония открытия Нацфинала WorldSkills Russia с шоу «1000 дронов». Хедлайнер – Егор Крид, вечер завершится праздничным салютом.

26 августа

20.00 – интерактивное трибьют-шоу: популярные рок-группы Уфы исполнят песни «Чайф» и Земфиры. Программу откроет DJ Gabba.

27 августа

20.00 – показ спектакля «Потомки Салавата не отступят!» в уфимском амфитеатре. Постановка посвящена памяти генерала Минигали Шаймуратова и славных конников легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

28 августа

17.00 – начало всероссийской акции «Ночь кино».

29 августа

19.00 – торжественная церемония закрытия Финала IX Национального Чемпионата «Молодые профессионалы», объявление победителей. Хедлайнером закрытия станет группа «Дабро». Завершится праздник салютом.

Кроме этого, с 26 по 28 августа все желающие смогут опробовать интерактивные площадки профориентационных активностей try-a-skill («попробуй себя в профессии»). Зоны try-a-skill — это 25 перспективных компетенций, более 50 сертифицированных экспертов, 25 профессиональных проб, выставочная зона учебных заведений, 3D-активности в формате мастер-классов.