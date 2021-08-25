Шоу дронов, трибьют Земфиры и интерактивные площадки: чем заняться на чемпионате WorldSkills Russia в Уфе

IX Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia пройдет в Уфе 25-29 августа. Он запомнится вам не только самими соревнованиями, но и насыщенной культурной программой.
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instagram.com/worldskillsrussia
25 августа
20.00 – торжественная церемония открытия Нацфинала WorldSkills Russia с шоу «1000 дронов». Хедлайнер – Егор Крид, вечер завершится праздничным салютом.
26 августа
20.00 – интерактивное трибьют-шоу: популярные рок-группы Уфы исполнят песни «Чайф» и Земфиры. Программу откроет DJ Gabba.
27 августа
20.00 – показ спектакля «Потомки Салавата не отступят!» в уфимском амфитеатре. Постановка посвящена памяти генерала Минигали Шаймуратова и славных конников легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
28 августа
17.00 – начало всероссийской акции «Ночь кино».
29 августа
19.00 – торжественная церемония закрытия Финала IX Национального Чемпионата «Молодые профессионалы», объявление победителей. Хедлайнером закрытия станет группа «Дабро». Завершится праздник салютом.
Кроме этого, с 26 по 28 августа все желающие смогут опробовать интерактивные площадки профориентационных активностей try-a-skill («попробуй себя в профессии»). Зоны try-a-skill — это 25 перспективных компетенций, более 50 сертифицированных экспертов, 25 профессиональных проб, выставочная зона учебных заведений, 3D-активности в формате мастер-классов.
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