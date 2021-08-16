В Уфе состоится шоу дронов

На портале госзакупок размещен лот киностудии «Башкортостан» на проведение 10-минутного шоу дронов, оно обойдется бюджету республики как минимум в 15 млн рублей (стартовая цена).

Организатор – российская группа компаний Geoskan, занимающаяся производством и разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – предоставит дроны с подсветкой, летающие не высоте до 300 метров.

Подробности контракта не разглашаются, в стоимость входит аренда самих дронов и затраты на разработку программы и приезд команды. Обычно в таких шоу участвуют от 500 до 2,2 тыс. дронов.

Шоу будет видно на дистанции до трех километров. Церемония открытия чемпионата, перенесенного с прошлого года из-за пандемии, пройдет 25 августа, всего на его организацию потратят более 50 млн рублей.