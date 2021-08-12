Где в Башкортостане пройдет акция «Ночь кино»?

В этом году будут показывать: фильм-катастрофу «Огонь» (2020) с Константином Хабенским о пожарах в Карелии, семейный фильм «Пальма» (2020) о «московском Хатико» и сказку-фэнтези «Конек-Горбунок» от Sony Pictures.

В Уфе показы пройдут на набережной реки Белой (в районе амфитеатра) 28 августа, начало – в 20.00.

В это же время акция стартует на других площадках Башкортостана: