Где в Башкортостане пройдет акция «Ночь кино»?

«Ночь кино» от Минкульта и Фонда кино в этом году пройдет в России уже в шестой раз. Все желающие смогут бесплатно посмотреть три фильма подряд на большом экране.
В этом году будут показывать: фильм-катастрофу «Огонь» (2020) с Константином Хабенским о пожарах в Карелии, семейный фильм «Пальма» (2020) о «московском Хатико» и сказку-фэнтези «Конек-Горбунок» от Sony Pictures.
В Уфе показы пройдут на набережной реки Белой (в районе амфитеатра) 28 августа, начало – в 20.00.
В это же время акция стартует на других площадках Башкортостана:
- Баймак – к/т «Ирандык»
- Белебей – «Мир Кино»
- Бижбуляк – ДК
- Верхние Киги – РДК
- Дуван – СКЦ
- Дюртюли – «Молодежный центр им. В.Н. Горшкова»
- Ермолаево – «РДК Йэшлек»
- Зилаир – ЦКиД
- Иглино – РДК
- Ишимбай – РДК
- Караидель – РДК
- Кармаскалы – ЦКС
- Красноусольский – ОК
- Кушнаренково – РДК
- Месягутово – МКЦ
- Мраково – РДК
- Приютово – ДК
- Раевский – СК Центр
- Салават – КДЦ «Агидель»
- Старобалтачево – РДК
- Старосубхангулово – РДК
- Стерлибашево – РДК
- Чекмагуш – РДК
- Шаран – ЦР ДК
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