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Где в Башкортостане пройдет акция «Ночь кино»?

«Ночь кино» от Минкульта и Фонда кино в этом году пройдет в России уже в шестой раз. Все желающие смогут бесплатно посмотреть три фильма подряд на большом экране.

В этом году будут показывать: фильм-катастрофу «Огонь» (2020) с Константином Хабенским о пожарах в Карелии, семейный фильм «Пальма» (2020) о «московском Хатико» и сказку-фэнтези «Конек-Горбунок» от Sony Pictures.

В Уфе показы пройдут на набережной реки Белой (в районе амфитеатра) 28 августа, начало – в 20.00.

В это же время акция стартует на других площадках Башкортостана:

  • Баймак – к/т «Ирандык»
  • Белебей – «Мир Кино»
  • Бижбуляк – ДК
  • Верхние Киги – РДК
  • Дуван – СКЦ
  • Дюртюли – «Молодежный центр им. В.Н. Горшкова»
  • Ермолаево – «РДК Йэшлек»
  • Зилаир – ЦКиД
  • Иглино – РДК
  • Ишимбай – РДК
  • Караидель – РДК
  • Кармаскалы – ЦКС
  • Красноусольский – ОК
  • Кушнаренково – РДК
  • Месягутово – МКЦ
  • Мраково – РДК
  • Приютово – ДК
  • Раевский – СК Центр
  • Салават – КДЦ «Агидель»
  • Старобалтачево – РДК
  • Старосубхангулово – РДК
  • Стерлибашево – РДК
  • Чекмагуш – РДК
  • Шаран – ЦР ДК
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