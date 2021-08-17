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В мэрии Уфы привито от Covid-19 более 85% сотрудников

17 августа на совещании в администрации города обсудили вопросы вакцинации сотрудников предприятий и организаций.

В крупных предприятиях Уфы привито 61,8% сотрудников, в общепите и сфере услуг – 74,5%, в бюджетных учреждениях – более 80%, в самой администрации – 86,2%.

На сегодняшний день вакцинация в республике не является обязательной, поскольку нет распоряжения главного санитарного врача. Постановления Роспотребнадзора носят рекомендательный характер.

При этом работодатель может отстранить от работы сотрудника за отказ от прививок без сохранения зарплаты до окончания пандемии, но не может его уволить. Также в последнее время в сети появляется все больше сообщений о том, что компании отказываются принимать на работу непривитых.

Могут ли в Башкортостане уволить или отстранить от работы за отказ от вакцинации против Covid-19?

В мэрии Уфы обсудили законность отказа в приеме на работу невакцинированных

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