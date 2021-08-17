В мэрии Уфы обсудили законность отказа в приеме на работу невакцинированных

Глава отдела охраны здоровья населения Радиф Сабиров, выступая с докладом, ответил на вопрос о том, насколько это законно – не принимать соискателя на работу без прививки.

По его словам, в нормах закреплено, что за санитарную обстановку в коллективе отвечает его руководитель, так что работодатель имеет полное право по своей инициативе отказать непривитому человеку в приеме на работу.

При этом он сослался на постановление правительства РФ №968 от 12 августа 1994 года «О санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Российской Федерации».

Стоит отметить, что постановлением №380 от 26 июля 2004 года постановление №968 было признано утратившим силу.