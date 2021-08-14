В Башкортостане компании отказываются принимать на работу невакцинированных

Современные проблемы требуют современных решений: справка о прохождении вакцинации стала обязательным требованием для соискателей во многих организациях.
Об этом сообщают порталы для поиска работы, также многие уфимцы отписываются в соцсетях о том, что о наличии сертификата спрашивают до приглашения на собеседование.
Некоторые крупные компании, например, «Буринтех» открыто заявляют, что таким образом пытаются минимизировать распространение болезни среди персонала.
Девятого августа на совещании в правительстве Минздрав отчитался о том, что в регионе уже привито более миллиона человек. Всего планировали привить 1,9 млн жителей.
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