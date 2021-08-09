Более миллиона человек привились от Covid-19 в Башкортостане

Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин, первым компонентом в республике привились 998 862 человека.

При этом он отметил, что из-за временного сбоя в базе данных последняя информация в нее еще не внесена, так что по факту привито более миллиона человек.

Полностью прошли вакцинацию 777 133 жителей, в том числе 208 тысяч человек старше 60 лет. Всего в республике планировали привить 1,9 млн жителей.

Шестого июля вечером в Башкортостан прибыла большая партия в 105 тысяч доз вакцины «Спутник V». Также сейчас на распределении находится партия в 17 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».