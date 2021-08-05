В Башкортостане возбуждено уголовное дело после вспышки Covid-19 в детском лагере

По результатам прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит наказание до двух лет лишения свободы.

По материалам дела, всего в июле 2021 года Covid-19 подтвердился у 45 детей и одного взрослого сотрудника детского лагеря «Чайка». Всего на тот момент в учреждении отдыхало порядка 350 детей.

По мнению прокуратуры, администрация не соблюдала санитарно-эпидемиологические правила при размещении детей и посещении их родителями.

Зараженных и контактных оперативно вывезли с территории, была проведена дезинфекция помещений.

Ранее мы писали о том, что Радий Хабиров потребовал уволить руководителей, допустивших вспышки в своих лагерях. Уже после этого очередной очаг коронавируса обнаружили в лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе.