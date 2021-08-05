В Башкортостане возбуждено уголовное дело после вспышки Covid-19 в детском лагере

Стали известны результаты проверки прокуратурой инцидента в детском оздоровительном лагере «Чайка».
По результатам прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит наказание до двух лет лишения свободы.
По материалам дела, всего в июле 2021 года Covid-19 подтвердился у 45 детей и одного взрослого сотрудника детского лагеря «Чайка». Всего на тот момент в учреждении отдыхало порядка 350 детей.
По мнению прокуратуры, администрация не соблюдала санитарно-эпидемиологические правила при размещении детей и посещении их родителями.
Зараженных и контактных оперативно вывезли с территории, была проведена дезинфекция помещений.
Ранее мы писали о том, что Радий Хабиров потребовал уволить руководителей, допустивших вспышки в своих лагерях. Уже после этого очередной очаг коронавируса обнаружили в лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе.
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