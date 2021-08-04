11 человек заразились Covid-19 в детском лагере в Башкортостане

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Пресс-служба сообщает о том, что первого августа текущего года в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе заболевание коронавирусом диагностировано у шести несовершеннолетних отдыхающих лагеря и пяти сотрудников.

Зараженных оперативно вывезли с территории учреждения на лечение, контактных изолировали, помещения продезинфицировали.

Прокуратура пытается выяснить причины и условия распространения заболевания, определить, насколько в этом виновато руководство лагеря.

В середине июля стало известно об очаге в детском оздоровительном лагере «Чайка», расположенном в Дюртюлинском районе. После этого Радий Хабиров потребовал уволить руководителей, допустивших вспышки в своих лагерях.