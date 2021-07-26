Радий Хабиров: «Руководители детских лагерей, допустившие вспышки Covid-19, должны быть уволены»

«У меня какая просьба: вы проанализируйте по школьным лагерям. Те руководители, которые допустили вспышки, должны быть уволены. Мне лично доложите.

Те руководители, которые допустили эти случаи, должны быть уволены, с ними нам не по пути. Это разгильдяйство приведет к тому, что вот в прошлый год мы детей оставили без школьного отдыха, и в этом будет так же. А у нас впереди еще целый месяц летний, в который дети могут отдохнуть.

Ваша недоработка привела к тому, что мы один лагерь закрыли. А если вы так дальше будете работать, то пойдет череда таких случаев.

Я поручаю вашему министерству мобилизоваться, создайте контрольные группы и немедленно пройдитесь по лагерям», – сказал Радий Хабиров.

В середине июля несколько детей, приехавших на отдых в детский оздоровительный лагерь «Чайка», расположенный в Дюртюлинском районе, заразились коронавирусом. Прокуратура и следственный комитет начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.