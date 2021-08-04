В Минздраве Башкортостана рассказали, чем грозит использование поддельных сертификатов о вакцинации

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы. К уголовной ответственности человек привлекается вне зависимости от того, использовал фальшивый документ или нет», – говорится в заявлении Минздрава.

Сотрудники медицинских организаций, пытающиеся продать такие сертификаты, также нарушают статьи УК РФ «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Служебный подлог» и тоже рискуют оказаться в тюрьме на срок до восьми лет по каждой статье.

Отдельные лица и организации, торгующие поддельными сертификатами, попадают под статью 159 УК РФ «Мошенничество» – лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее мы писали о том, что в республике из-за поддельных сертификатов о вакцинации в июле возбудили более 30 уголовных дел.