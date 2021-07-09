Уфимец пойдет под суд за подделку сертификата о прохождении вакцинации

Как сообщает пресс-служба МВД республики, за попытку продать поддельный сертификат о прохождении вакцинации против Covid-19 задержан 20-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом.

Сертификат был изготовлен на домашнем компьютере, за него уфимец надеялся выручить четыре тысячи рублей, но теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

МВД напоминает, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов. О том, чем грозит попытка предъявить такой сертификат, мы писали ранее.