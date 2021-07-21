В Башкортостане из-за подделок сертификатов о вакцинации в июле возбудили более 30 уголовных дел

Как сообщает республиканское отделение МВД, всего с начала текущего месяца обрабатывается более 30 уголовных дел, связанных с изготовлением и приобретением поддельных справок и сертификатов о прохождении вакцинации.

МВД напоминает, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов. Человек, предъявивший фальшивую справку, может понести уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести месяцев по части пятой статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Сотрудники медорганизаций, пытающиеся продать такие сертификаты, также нарушают статьи УК РФ «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Служебный подлог» и тоже рискуют оказаться в тюрьме на срок до восьми лет по каждой статье.

Отдельные лица и организации, торгующие поддельными сертификатами, попадают под статью 159 УК РФ «Мошенничество» – лишение свободы на срок до шести лет.