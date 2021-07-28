Радий Хабиров подписал указ о требовании справки о вакцинации при госпитализации пациентов

В новой редакции документа утверждена мера, согласно которой с третьего августа текущего года при плановой госпитализации в медицинские учреждения жителям «рекомендовано предоставлять сведения о вакцинации против Covid-19».

26 июля эту меру рекомендовал республиканский Минздрав. Она не распространяется на случаи онкологической и кардиологической помощи, а также на экстренную госпитализацию. Требовать будут прохождение вакцинации хотя бы первым компонентом.

Массовые мероприятия с количеством участников более 500 человек, за исключением тех, что организованы Минкультом, могут проводиться только с разрешения государственного санитарного врача.

Аналогичное требование и при проведении официальных спортивных мероприятий, в том числе матчей чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги и КХЛ сезона 2021–2022 годов.

Анонсированные в июне ограничения для ресторанов, фитнес-клубов и других заведений переносятся на неопределенный срок.