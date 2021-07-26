В Башкортостане в больницы будут класть только привитых от Covid-19 пациентов

«По мнению наших врачей, наших ведущих специалистов, есть необходимость ввести такое положение, когда при плановой госпитализации, за исключением онкологической и кардиологической помощи, будет обязательно требоваться наличие у пациента прививки.

Это позволит снизить риски возникновения очагов внутри больниц и обеспечить непрерывность оказания помощи. Экстренная помощь будет оказываться вне зависимости от прохождения вакцинации», – сказал глава Минздрава Максим Забелин.

Эти меры вступят в силу со второго августа, будет требоваться прохождение вакцинации хотя бы первым компонентом. Радий Хабиров поручил внести соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.