В Башкортостане передумали ограничивать работу ресторанов и фитнес-клубов

В связи с этим Радий Хабиров поручил в очередной раз отложить новый пакет ограничительных мер.

«Ограничительные меры тогда не вступают в силу. Но подчеркиваю, что если ситуация будет в пике уходить, все что угодно может произойти, мы тогда вернемся к этому вопросу. Сейчас все работают в прежнем режиме – все наши фитнес-клубы и организации пусть работают в нормальном режиме, но, разумеется, соблюдают те требования, которые уже есть, включая масочный режим среди персонала», – сказал Радий Хабиров.

С 26 июля заведения общепита вместимостью более 50 мест, а также фитнес-клубы, пригородный транспорт и некоторые организации должны были пускать посетителей только при наличии справки о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирус или о наличии медицинского отвода от прививки.