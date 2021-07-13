В Уфе к 2024 году изменится вся дорожная инфраструктура

По словам Радия Хабирова, при подготовке к празднования 450-летия Уфы, которое состоится в 2024 году, одна из главных задач – это изменение дорожной инфраструктуры. В первую очередь планируют привести в порядок исторический центр города.

В 2021 году завершатся работы на нескольких крупных объектах, в том числе реконструкция улицы Комсомольской, ремонт Революционной, бульвара Ибрагимова и нескольких других улиц, откроется путепровод через проспект Салавата Юлаева на Заки Валиди.

Ранее мы писали о том, что к 2024 году в Уфе построят девять канатных дорог: три туристические и шесть транспортных. Туристические фуникулеры будут двигаться от набережной реки Белой в трех направлениях: до памятника Салавату Юлаеву, к створу улицы Ленина и саду Салавата Юлаева.

Как ожидается, до конца 2023 года завершится один из главных уфимских долгостроев – проект Восточный выезд.