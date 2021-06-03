Когда завершится строительство Восточного выезда из Уфы?

Самая крупная, по словам Радия Хабирова, стройка в новейшей истории Башкортостана в этом году сдвинулась с мертвой точки. Строительство Восточного выезда стартовало еще в 1992 году, проект много раз замораживался и переносился.
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glavarb.ru
Тоннель Восточного выезда пробили только в марте 2021 года, на содержание законсервированной стройки уходило по 100 млн рублей ежегодно.
Проект финансируется тремя сторонами: федеральный бюджет, республиканский бюджет и частные инвесторы, последние вступили в дело с третьего июня.
Инвесторы вложат в Восточный выезд порядка 11 миллиардов рублей – по одному миллиарду ежемесячно. Как ожидается, это поможет ускорить строительство выезда, и по текущему прогнозу, его завершат до конца 2023 года.
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