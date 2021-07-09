Варламов не согласился с тем, что Уфа – самый удобный город для велосипедистов

В рейтинге Уфа заняла больше всего баллов во всех категориях, кроме безопасности движения. Подробнее можно почитать тут.

«Недавно КБ "Стрелка" попыталась составить рейтинг самых удобных для велосипедистов городов России. Исследование получилось немного странным. Во-первых, оно охватило только 15 городов-миллионников. Во-вторых, его авторы напирали на такие показатели, как длина сети велодорожек, даже если они просто намалеваны краской на асфальте.

На первом месте в рейтинге оказалась Уфа, а Москвы, Питера и Казани в первой пятерке нет. Как справедливо заметил Аркадий Гершман (блогер-урбанист – прим. ред.), в Уфе велодорожки делают за счет тротуаров, а велопереездов там нет вообще.

Так что не знаю, о каком удобстве для велосипедистов тут может идти речь. Статистика ДТП с велосипедистами тоже показательна: в 2019 году в столице Башкирии произошло 37 таких аварий с 36-ю пострадавшими, а в 2020-м – уже 58 и 60 соответственно. Рост числа раненых – почти в два раза, это ненормально», – написал в своем блоге Илья Варламов.