Уфу признали самым удобным для велосипедистов городом

Сервис доставки еды Delivery Club и консалтинговая компания «КБ Стрелка» составили рейтинг городов-милионников России, лучше всего подходящих для любителей двухколесного транспорта.
В основу исследование развития велосреды легли данные о передвижении велосипедистов и велокурьеров в 2020 году. Рейтинг возглавили:
1. Уфа – 7,8 баллов;
2. Пермь – 6,8 баллов;
3. Волгоград – 6,7 баллов;
4. Екатеринбург – 6,7 баллов;
5. Самара – 6,3 балла.
Оценивая велосреду городов, специалисты учитывали три блока индикаторов: протяженность и расположение велодорожек, удобство города для велосипеда и безопасность передвижения. В представленном топ-5 показатель безопасности хуже, чем в Уфе, только в Перми (7 и 6,5 баллов соответственно).
Хуже всех оказались Воронеж и Нижний Новгород (по 4 балла). Полные результаты исследования и выводы можно посмотреть тут.
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