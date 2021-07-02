Уфу признали самым удобным для велосипедистов городом

В основу исследование развития велосреды легли данные о передвижении велосипедистов и велокурьеров в 2020 году. Рейтинг возглавили:

1. Уфа – 7,8 баллов;

2. Пермь – 6,8 баллов;

3. Волгоград – 6,7 баллов;

4. Екатеринбург – 6,7 баллов;

5. Самара – 6,3 балла.

Оценивая велосреду городов, специалисты учитывали три блока индикаторов: протяженность и расположение велодорожек, удобство города для велосипеда и безопасность передвижения. В представленном топ-5 показатель безопасности хуже, чем в Уфе, только в Перми (7 и 6,5 баллов соответственно).

Хуже всех оказались Воронеж и Нижний Новгород (по 4 балла). Полные результаты исследования и выводы можно посмотреть тут.