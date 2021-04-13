Илья Варламов выпустил отчет «10 главных проблем Уфы»

«Конечно, надо понимать, что проблем в Уфе гораздо больше десяти. И даже наши рекомендации могут быть несколько поверхностными и не до конца проработанными.

Это скорее концептуально обозначенные проблемы, которые городу надо решать. Кроме того, я знаю, что во многих направлениях уже ведется дискуссия, планируются некоторые решения. Это касается, например, платной парковки и развития трамвайной сети.

Но Уфа, конечно, нуждается в срочных реформах. Нужно прямо сейчас заниматься общественными пространствами, транспортом и городской средой в целом, чтобы город становился по-настоящему современным, удобным и безопасным.

Я думаю, мэрии пригодятся наши рекомендации относительно того, на какие проблемы Уфе хорошо бы обратить внимание. А вместе с уфимскими чиновниками буклет могут прочитать горожане и просто все желающие», – написал Варламов в своем блоге.

Ниже мы перечислим только сами пункты, а подробный разбор с фото и варианты решения, предлагаемые урбанистом, вы можете посмотреть в полном материале.

1. Связность города и самодостаточность районов

Здесь Варламов говорит о том, что Уфа ограничена рельефом и имеет форму восьмерки, это накладывает серьезное градостроительное ограничение, которое влияет на функционирование всего города. Отсюда – три других проблемы:

– в городе нет магистрального транспорта;

– весь город связан двумя перегруженными проспектами, именно в них так или иначе упирается трафик.

– деление районов на спальные, промышленные и культурно-деловые увеличивает время поездок жителей на работу, учебу, встречи, отдых и по прочим ежедневным нуждам.

2. Историческое наследие

Этот пункт – об активном истреблении памятников архитектуры.

3. Ужасный транспортный сервис города

Сейчас городской общественный транспорт не выдерживает конкуренции с личным автомобилем: маршруты ходят редко и нерегулярно, движение сильно зависит от транспортной ситуации в городе, подходы к остановкам часто в ужасном состоянии, на самих остановках нет расписания и схемы маршрутов, нет удобного билетного меню с бесплатным периодом для пересадки (здесь Варламов ошибается: карта «Алга» позволяет пересаживаться бесплатно в течение часа).

4. Проблема парковки

Тут все просто: парковаться буквально негде, и это правда.

5. Место пешехода в городе

«Если же посмотреть на общественные пространства Уфы, то мы увидим полное игнорирование запросов пешеходов: тротуары превращены в парковки, нет безбарьерной среды, недостаточная ширина тротуара и так далее».

6. Город для молодых и сильных

Маломобильным и пожилым людям в Уфе действительно приходится несладко.

7. Набережная Белой

«...жители получили километры дорожек из бетона без точек притяжения, доступа к воде и комфортной среды в целом».

Здесь уточним:: власти каждый месяц напоминают, что это только каркас и в планах еще долгий путь развития набережной.

8. Отсутствие велоинфраструктуры

Огромная проблема для одного из самых протяженных городов страны. Зато сколько креатива!

9. Отсутствие дизайн-кода

«В городе нет единого подхода к оформлению вывесок, работе с рекламой и дизайном городских пространств. Из-за большого количества визуального мусора на улицах и площадях город теряет уникальный вид, искажается восприятие архитектуры и возникает эффект баннерной слепоты».

10. Ограждение городских пространств

Те самые заборы, которые всегда возмущают урбаниста. И их действительно слишком много.