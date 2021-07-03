В Башкортостане снова отложили введение новых коронавирусных ограничений

Согласно новой редакции документа, с 12 июля все заведения общепита, включая бары, кафе и рестораны, в которых более 50 посадочных мест, а также фитнес-клубы, салоны красоты, косметические, СПА- и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, санатории, студенческие общежития и междугородний транспорт не будут обслуживать людей без справок о прохождении/начале вакцинации или об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19.

Первоначально планировалось, что эти ограничения вступят в силу 29 июня 2021 года, затем Радий Хабиров перенес дату введения на пятое июля из-за нехватки вакцины на всех желающих привиться в регионе.

Также с 22 июня без справок не пускают в кинотеатры, театры, концертные залы, дома культуры, музеи, выставочные залы, библиотеки и ночные клубы, однако в период проведения фольклориады 3-10 июля крупные музеи Уфы требовать их не будут.