Радий Хабиров: «Вакцинация у нас добровольная»

На заседании приняли решение ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях, а на открытом воздухе проводить их только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин отчитался о том, что фиксируется рост числа заболевших и умерших от Covid-19 во всех регионах страны, в том числе в Башкортостане, коечный фонд заполняется, но запасы еще есть.

«Повторю, что самым оптимальным вариантом выхода из пандемии с минимальными нагрузками на здравоохранение была и остается вакцинация. Она у нас добровольная. Хороший пример показывают государственные и муниципальные служащие: от 60 до 85 процентов сотрудников министерств и ведомств уже сделали прививку», – сказал глава республики Радий Хабиров.