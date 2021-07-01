В Башкортостане повысили тарифы на коммунальные услуги

Это плановое повышение тарифов, оно производится первого июля по всей России. Рост совокупной платы за все услуги в Башкортостане в этом году не должен превысить 5,8%.

Как ожидается, электроэнергия подорожает больше всего – на 5%. На 3% в среднем повысят тарифы на холодную воду, газ и остальные коммунальные услуги, в том числе и на тепло.

В среднем по стране рост тарифов составит 3,3%. В Москве – порядка 4,6%, в Санкт-Петербурге – 3,5%.

В декабре 2020 и январе 2021 годов в Башкортостане жители получили платежки за отопление с суммами на 30-70% выше обычных, что вызвало недовольство и протесты. Поставщики тепла для возврата средств требовали подачу заявлений от каждой квартиры, и это тоже настроения не улучшило. Жители начали требовать национализировать поставщиков тепла или передать эти функции госкомпаниям.

Межфракционная группа, изучающая проблему начисления непомерной платы за отопление в регионе, требовала заморозить тарифы и разработать новую систему расчета, но никаких подвижек в этом деле озвучено не было.