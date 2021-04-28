В Башкортостане разгораются жаркие споры из-за тарифов на отопление

Депутаты от ЛДПР и КПРФ подготовили официальное заявление, в котором компании-поставщики тепла оцениваются как «высокодоходный бизнес», а также обратились в прокуратуру, ФАС и Госкомитет по тарифам.

Госсобрание Башкортостана, однако, инициативу рассматривать отказалось: спикер Константин Толкачев обвинил депутатов в желании похайпить и в популизме.

Теперь группа хочет направить обращение Михаилу Мишустину. В нем будет указано, что в этой сфере нарушаются права жителей из-за отсутствия контроля со стороны государства, в связи с чем необходимо временно «заморозить» тарифы, разработать новую систему тарифообразования и ужесточить меры наказания за нарушения.