В «БашРТС» объяснили, почему тарифы на отопление в республике выше, чем были раньше

«К сожалению, сегодня состояние теплоснабжающего оборудования характеризуется высоким износом. Эксперты связывают это с наследием девяностых, а также с необоснованно низкими тарифами двухтысячных (в республике они были одними из самых низких по стране), вследствие чего не было средств на планирование и проведение полноценных ремонтных программ. Возможность переломить ситуацию появилась только в 2013 году, когда тарифы в республике начали доводить до экономически обоснованных величин.

За последние семь лет количество повреждений на тепловых сетях в отопительный сезон в городах присутствия ООО «БашРТС» удалось сократить на 95 процентов. Если в отопительном периоде 2013-2014 годов на тепловых сетях ООО «БашРТС» было зафиксировано 190 повреждений, то в осенне-зимний период 2019-2020 годов их количество снизилось до 9 повреждений. Это результат усилий специалистов компании, которые планомерно повышают надежность теплосетевой инфраструктуры в городах своего присутствия», – говорится в сообщении компании.

При этом в «БашРТС» подчеркивают, что, несмотря на активную замену тепловых сетей, у примерно половины оборудования в республике уже истек срок эксплуатации.