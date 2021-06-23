В Башкортостане ослабили коронавирусные ограничения в отношении кафе и ресторанов

Очередные поправки в указ о введении на территории Башкортостана режима повышенной готовности ослабляют прежние коронавирусные ограничения и вводят дополнительные.
Первоначально планировалось, что с 29 июня совершеннолетние жители смогут посещать кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита, в которых больше 10 посадочных мест, только при наличии справки о прохождении вакцинации (в том числе первым компонентом), о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате ПЦР-теста.
Новыми поправками критерий вместимости официально увеличен с 10 до 50 посадочных мест, то есть теперь ограничение распространяется только на крупные заведения. Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что с такой просьбой владельцы ресторанов обратились в Минторг.
Кроме того, с 29 июня руководители государственных органов и органов местного самоуправления будут проводить личные приемы лишь тех жителей, у которых есть при себе один из указанных выше документов.
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