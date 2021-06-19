Список мест, в которые в Башкортостане не будут пускать без справок о прохождении вакцинации

С 22 июня 2021 года:

– Музеи, выставочные залы, библиотеки.

– Театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры.

– Массовые спортивные мероприятия.

– Ночные клубы.

С 29 июня 2021 года:

– Все заведения общепита, включая бары, кафе и рестораны, в которых более 10 посадочных мест.

– Фитнес-клубы, салоны красоты, косметические, СПА- и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны.

– Санатории.

– Студенческие общежития.

– Междугородние автобусы, пригородные поезда.

Лица до 18 лет могут проходить везде без справок. Всем остальным придется показать один из документов:

1. Сертификат о прохождении/начале вакцинации, полученный на портале госуслуг. Можно распечатать или показать на телефоне.

2. Справку из больницы о прохождении/начале вакцинации.

3. Справку об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19.

На торговые центры это не распространяется, но расположенные в них салоны, кафе, кинотеатры и другие организации из списка, приведенного выше, будут требовать наличие справки.