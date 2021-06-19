Список мест, в которые в Башкортостане не будут пускать без справок о прохождении вакцинации

Радий Хабиров подписал указ, в котором перечислены все заведения, на которые распространяются новые коронавирусные ограничения.
С 22 июня 2021 года:
– Музеи, выставочные залы, библиотеки.
– Театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры.
– Массовые спортивные мероприятия.
– Ночные клубы.
С 29 июня 2021 года:
– Все заведения общепита, включая бары, кафе и рестораны, в которых более 10 посадочных мест.
– Фитнес-клубы, салоны красоты, косметические, СПА- и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны.
– Санатории.
– Студенческие общежития.
– Междугородние автобусы, пригородные поезда.
Лица до 18 лет могут проходить везде без справок. Всем остальным придется показать один из документов:
1. Сертификат о прохождении/начале вакцинации, полученный на портале госуслуг. Можно распечатать или показать на телефоне.
2. Справку из больницы о прохождении/начале вакцинации.
3. Справку об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19.
На торговые центры это не распространяется, но расположенные в них салоны, кафе, кинотеатры и другие организации из списка, приведенного выше, будут требовать наличие справки.
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