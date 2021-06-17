В Уфе ограничат движение транспорта на проспекте Октября и 50 лет СССР

До 28 июня перекроют проезд по крайней правой полосе по проспекту Октября на участке от пересечения с улицей Города Галле до остановки общественного транспорта «улица имени Города Галле».

До 30 сентября – по одной полосе 50 лет СССР на участке от выезда с парковки ТРЦ «Июнь» до Николая Ковалева.

На обоих участках будут менять асфальт, в это время через них не смогут ходить троллейбусы.

Ранее мы писали о том, что в ближайшие два месяца будут действовать ограничения на улице Заки Валиди в районе ремонтируемой развязки.