В Уфе ограничат движение транспорта в районе ремонтируемой развязки

Перекрытие проезжей части на длительный срок увеличит и без того немалые пробки в центре города в пиковые часы.
Движение ограничат в связи со строительством нового путепровода по улице Заки Валиди.
16 июня – 31 августа: крайняя полоса правого съезда с Заки Валиди на Воровского и третья полоса Заки Валиди на участке от Воровского до Заки Валиди, 73.
15 июня – 15 июля: четыре полосы улицы Воровского на участке от Заки Валиди до Пушкина.
Развязку закрыли частично восьмого января 2021 года и полностью – с 16 января. Из-за других работ этот участок даже после открытия будет проблемным ближайшие три-пять лет.
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