В Уфе ограничат движение транспорта в районе ремонтируемой развязки

Движение ограничат в связи со строительством нового путепровода по улице Заки Валиди.

16 июня – 31 августа: крайняя полоса правого съезда с Заки Валиди на Воровского и третья полоса Заки Валиди на участке от Воровского до Заки Валиди, 73.

15 июня – 15 июля: четыре полосы улицы Воровского на участке от Заки Валиди до Пушкина.

Развязку закрыли частично восьмого января 2021 года и полностью – с 16 января. Из-за других работ этот участок даже после открытия будет проблемным ближайшие три-пять лет.