Стало известно, когда откроют развязку на улице Заки Валиди

16 июня на оперативном совещании в мэрии Уфы начальник Управления по строительству дорог Константин Паппе сообщил о том, что весь комплекс работ по строительству путепровода планируется завершить до 15 августа 2021 года, далее приступят к реконструкции съездов.

Работы затрудняет то, что развязка находится в пределах объекта археологического наследия «Городище Уфа III». В конце июня Управление получит от Минкульта РФ открытый лист по археологическому наблюдению и только после этого сможет приступить к переустройству газопровода.

Развязку закрыли частично восьмого января 2021 года и полностью – с 16 января. Из-за других работ этот участок даже после открытия будет проблемным ближайшие несколько лет.