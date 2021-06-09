В Башкортостане повысятся тарифы на коммунальные услуги

Плановое повышение произойдет первого июля 2021 года, оно коснется практических всех жилых домов республики. Рост совокупной платы за все услуги не должен превысить 5,8%.

Электроэнергия подорожает больше всего – на 5%. На 3% в среднем повысят тарифы на холодную воду, газ, тепло и остальные коммунальные услуги.

В декабре 2020 и январе 2021 годов в Башкортостане жители получили платежки за отопление с суммами на 30-70% выше обычных, что вызвало недовольство и протесты. Поставщики тепла для возврата средств требовали подачу заявлений от каждой квартиры, и это тоже настроения не улучшило. Жители начали требовать национализировать поставщиков тепла или передать эти функции госкомпаниям.

Межфракционная группа, изучающая проблему начисления непомерной платы за отопление в регионе, требовала заморозить тарифы и разработать новую систему расчета, но никаких подвижек в этом деле озвучено не было.