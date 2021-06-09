В Башкортостане повысятся тарифы на коммунальные услуги

Несмотря на массовое недовольство жителей республики начислениями в отопительный сезон и требование заморозить тарифы, отопление снова подорожает по плану.
Плановое повышение произойдет первого июля 2021 года, оно коснется практических всех жилых домов республики. Рост совокупной платы за все услуги не должен превысить 5,8%.
Электроэнергия подорожает больше всего – на 5%. На 3% в среднем повысят тарифы на холодную воду, газ, тепло и остальные коммунальные услуги.
В декабре 2020 и январе 2021 годов в Башкортостане жители получили платежки за отопление с суммами на 30-70% выше обычных, что вызвало недовольство и протесты. Поставщики тепла для возврата средств требовали подачу заявлений от каждой квартиры, и это тоже настроения не улучшило. Жители начали требовать национализировать поставщиков тепла или передать эти функции госкомпаниям.
Межфракционная группа, изучающая проблему начисления непомерной платы за отопление в регионе, требовала заморозить тарифы и разработать новую систему расчета, но никаких подвижек в этом деле озвучено не было.
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