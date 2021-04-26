В МинЖКХ объявили о завершении отопительного сезона в Башкортостане

26 апреля на совещании в правительстве исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова сообщила о том, что в 14 муниципальных образованиях Башкортостана подача тепла уже прекращена.

Среди них – шесть городов, включая Уфу, и восемь районов. Все остальные завершат отопительный сезон «в ближайшее время в зависимости от погодных условий».

Ранее мы писали о том, что соцсети Радия Хабирова буквально завалили комментариями с требованиями включить отопление в жилых домах и детсадах Уфы.

Как минимум до начала мая в Уфе значительного потепления не предвидится. Вплоть до пятницы, 30 апреля, температура ночью будет опускаться до нуля градусов.