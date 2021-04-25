«Дети болеть начинают»: Радия Хабирова просят включить отопление в Уфе

На сегодняшний день под всеми последними постами Радия Хабирова в Instagram комментаторы то и дело возвращаются к теме холодных батарей:

«Да, рано, конечно, отключили отопление, убавить нельзя было – вот сейчас электричество жжем, плевать на деньги, зато все теплее».

«Включите отопление!!!!! Дома очень холодно, дети болеть начинают((( Спим под тремя одеялами».

«Включите отопление в Уфе!!! В квартирах очень холодно!!!!»

«Почему в этом году так рано отопление отключили? Теперь живем с обогревателем и заплатим за электричество еще больше, чем за отопление. Почему отключили отопление а садиках? В садике № 163 очень холодно».

«Включите отопление, дома +18!!!»

«Раньше отопление отключали в начале мая, почему сейчас отключили раньше? Дома очень холодно, на улице сыро и тоже не больно тепло. Как присылать за отопление большие суммы, так это нормально – будьте добры, сделайте тепло в домах. У многих дети!»

«Здравствуйте! В 99-м садике ужасно холодно! Дети мерзнут, недавно были на больничном, в пятницу ребенок замерз, руки-ноги холодные, сегодня уже температура, кашель и сопли! Почему выключили тепло в садике?»

«Айская, 22 – невыносимо холодно. Два инвалида первой группы, один лежачий. Ведь знали, что похолодает, но отопление отключили. Из одной крайности в другую. Называется, сэкономили».

И так далее. Отопление в Уфе отключили в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха на улице держалась выше восьми градусов по Цельсию более пяти суток подряд.