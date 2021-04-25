Холод и дождь: погода в Уфе с 26 по 30 апреля

По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 26 апреля, в Уфе будет солнечно, температура днем поднимется до +12 градусов, к ночи похолодает до +5. Ожидаются сильные порывы ветра.

Это будет единственный солнечный день на следующей неделе: со вторника небо затянет тучами, временами будет идти небольшой дождь, температура днем составит не более 10-13 градусов выше нуля, а ночью будет опускаться до 0 градусов.

По республике в среднем, по данным Башгидромета, 26-27 апреля будет идти дождь, ветер умеренный с порывами до сильного, температура – 13-15 градусов выше нуля днем и до -3 по ночам.