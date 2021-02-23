В Башкортостане хотят провести референдум по вопросу передачи отопления жилых домов госкомпаниям

Как сообщает издание Aif, с инициативой проведения народного референдума о национализации теплоснабжающих компаний выступила партия КПРФ.

«Платежки за коммуналку сегодня бьют по карманам жителей городов республики сильнее коронавируса, людям просто нечем платить. Реакция властей запоздалая, откровенно вялая и неэффективная и мы вынуждены дать "волшебный пинок" властям, объявив о создании инициативной группы по проведению референдума о национализации предприятий системы теплоснабжения.

Наша цель – обязать власти исполнить свои социальные обязательства в интересах граждан. Только взяв под государственный контроль эту отрасль, можно остановить творящийся коммунальный произвол», – цитирует издание члена инициативной группы по подготовке референдума Антона Орлова.