В Башкортостане хотят провести референдум по вопросу передачи отопления жилых домов госкомпаниям

Второй год подряд зима в республике не обходится без громких скандалов по поводу платежей за отопление. В соцсетях жители поднимают вопрос о необходимости национализации поставщиков тепла.
Как сообщает издание Aif, с инициативой проведения народного референдума о национализации теплоснабжающих компаний выступила партия КПРФ.
«Платежки за коммуналку сегодня бьют по карманам жителей городов республики сильнее коронавируса, людям просто нечем платить. Реакция властей запоздалая, откровенно вялая и неэффективная и мы вынуждены дать "волшебный пинок" властям, объявив о создании инициативной группы по проведению референдума о национализации предприятий системы теплоснабжения.
Наша цель – обязать власти исполнить свои социальные обязательства в интересах граждан. Только взяв под государственный контроль эту отрасль, можно остановить творящийся коммунальный произвол», – цитирует издание члена инициативной группы по подготовке референдума Антона Орлова.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.