В Башкортостане не собираются урезать тарифы на отопление

Рабочая группа по вопросам отопления была создана после конфликта населения и «БашРТС» в 2020 году, тогда вернули часть переплаченных средств, но основные проблемы так и не были устранены.

На совещании замминистра ЖКХ Башкортостана Марат Шангареев заявил, что с первого июля 2021 года правительство будет пытаться сдерживать рост тарифов на тепло, но об урезании речи не идет.

18 января несколько десятков жителей Уфы пришли к Дому правительства с квитанциями за отопление и требовали снизить тарифы и отправить в отставку людей, которые отвечают за ситуацию в сфере ЖКХ. С ними общался министр Борис Беляев.