Илья Варламов: «Еду в Башкортостан!»

«Наша с Максимом Кацем книга "100 советов мэру" доехала до главы Башкортостана! Насколько я понял, Радий Хабиров приглашает нас в Уфу.

От себя могу сказать, что готов приехать и помочь добрым советом! Буду рад, если свое 450-летие столица Башкирии встретит обновленной, красивой и комфортной для всех, а вовсе не погрязшей в старых представлениях о развитии города. Здорово, что и главы районов получат нашу книгу. Если они её изучат и начнут применять хотя бы некоторые инструкции на практике, это будет полезно для всех.

Такими темпами скоро во всем Башкортостане, от Нефтекамска до Акъяра и от Октябрьского до Учалов, не останется "историй из-под забора"», – прокомментировал Илья Варламов в своем блоге этот пост.