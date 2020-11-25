Уфимская улица вошла в рейтинг самых красивых по версии Ильи Варламова

В этот рейтинг попала и Уфа: как ни странно, одна из самых красивых улиц России – Трактовая, которая представляет собой спуск к Нижегородке.

«Пишут, что это единственное место в городе, где сохранилась дореволюционная мостовая. Если хотите увидеть старую, почти деревенскую Уфу – вам сюда», – написал Варламов в своем блоге.

Это не первый раз, когда Варламов упоминает Уфу в своих рейтингах и обзорах: ранее у него вышел совершенно разгромный материал про столицу Башкортостана, а два уфимских строения вошли в топ-100 «самых страшных и бездарных зданий России».