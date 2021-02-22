Радию Хабирову подарили книгу Ильи Варламова, он пригласил блогера в Уфу

«Тут вот на 23 февраля книгу подарили – "100 советов мэру". Уже читаю третий час и сам себе удивляюсь...

Во-первых, как человек, поработавший и в стройотряде, и мэром, и в большом регионе, честно скажу, недолюбливаю плодовитых писателей, которые, как любит говорить уважаемый мной Муртаза Губайдуллович, "тремя курами не командовали", да и в отношении родной Уфы авторы никогда не выбирали выражений, вытаскивая какую-нибудь историю из-под забора, и пытались формировать определенный флер... но! Книга, по мне – классная, очень просто, очень понятно, очень полезно написана.

Конечно, надо понимать, что тяжеловато комфортную среду сегодня в Ишимбае или Баймаке сразу сделать как в Зарядье или Праге... Но самое главное – в книге нет менторства, а, как мне показалось, есть искреннее желание чуть улучшить наши города. А у нас впереди 450-летие Уфы.

Может, джентльмены примут наше приглашение и приедут посмотреть, куда двигается Уфа, не погрязли ли мы в архаике старых представлений урбанистики, может, даже помогут добрым советом... Сочли бы за честь.

А нет – ну так нет, и мы спокойно будем принимать привычные эскапады аффторов об "ужасах Уфы", поскольку у башкир есть такое правило – "если, идя вперед, все время будешь останавливаться и бросать камни в лающих на тебя собак, то ты никогда не дойдешь до цели". Так-то это, говорят, сказал Уинстон Черчилль)) Но башкиры придерживаются этого принципа уже давно и неумолимо.

Р.S. На 23 февраля подарю эту книгу каждому главе района. Уже бегаем ищем, скупаем. Нам надо 70 штук», – написал в Instagram Радий Хабиров.