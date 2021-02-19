По итогам одной из проверок уфимцам вернут почти 12 млн рублей переплаты за отопление

В ходе проверки сравнивались фактическая площадь жилой территории и площадь, указанная в базе ООО «БашРТС». Выяснилось, что жители трех домов (проспект Октября, 65, Рихарда Зорге, 44 и бульвар Хадии Давлетшиной, 24) в течение трех лет переплачивали за отопление, так как в их платежки включали отопление коммерческих площадей.

Жителям дома по адресу проспект Октября, 65 возместят 6,88 млн рублей переплаты (почти по 24 тысячи рублей на квартиру), жителям двух других домов – еще 2,45 и 2,29 млн рублей.

Ранее Госсобрание направило в Совет законодателей России законопроект, предлагающий усилить административную ответственность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций за нарушения при установке, замене и использовании общедомовых теплосчетчиков.