В Башкортостане предлагают наказывать поставщиков тепла за неправильное начисление платы

В Башкортостане второй год подряд продолжается война населения с поставщиками тепла. Несмотря на признание ошибок при начислениях, наказания за неудобства так никто и не понес.
Пока что законопроект только в планах: его хотят направить в Совет законодателей РФ и включить в Кодекс об административных правонарушениях.
Законопроектом предлагается усилить ответственность поставщиков тепла и управляющих компаний за нарушения при установке, замене и использовании общедомовых счетчиков. Проблемы со счетчиками стали одной из главных причин заоблачных сумм в счетах за отопление в декабре.
Депутаты предлагают повысить штрафы в пять-шесть раз (с 20-30 до 100-200 тысяч рублей для физических лиц и с 50-100 до 300-350 тысяч рублей для юридических лиц).
Кроме того, за такие нарушения компании могут начать отстранять от деятельности на срок от 18 месяцев до трех лет.
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