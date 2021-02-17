В Башкортостане предлагают наказывать поставщиков тепла за неправильное начисление платы

Пока что законопроект только в планах: его хотят направить в Совет законодателей РФ и включить в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроектом предлагается усилить ответственность поставщиков тепла и управляющих компаний за нарушения при установке, замене и использовании общедомовых счетчиков. Проблемы со счетчиками стали одной из главных причин заоблачных сумм в счетах за отопление в декабре.

Депутаты предлагают повысить штрафы в пять-шесть раз (с 20-30 до 100-200 тысяч рублей для физических лиц и с 50-100 до 300-350 тысяч рублей для юридических лиц).

Кроме того, за такие нарушения компании могут начать отстранять от деятельности на срок от 18 месяцев до трех лет.